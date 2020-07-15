Голкипер Ворсклы прокомментировал интерес со стороны польской Легии

Голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык поделился мыслями относительно возможного трансфера в польскую Легию.

"После финального матча в Кубке Украины, который мы проиграли Динамо в серии пенальти, наш главный тренер Юрий Максимов сказал, что мы эмоционально истощены, выгорели, поэтому он принял решение предоставить основным игрокам отдых, и отпустил нас в отпуск, не дожидаясь окончания чемпионата.

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Тренер сказал, что лучше сейчас отдохнуть, чтобы новый чемпионат начать с новыми эмоциями и новыми задачами, которые будут стоять перед командой. Что касается моих планов, то у меня с Ворсклой контракт до 2022 года.

Я читал в интернете, что мной якобы интересуется польский Легия. Конечно, мне в будущем хотелось бы попробовать свои силы в европейском чемпионате, в сильном клубе. Но этим вопросом будет заниматься клуб. Мое дело – хорошо тренироваться, играть и помогать команде достойно выступить в чемпионате", – поделился Ризнык в комментарии meta-ratings.

Отметим, что в текущем сезоне 21-летний голкипер провел 18 матчей во всех турнирах, пропустил 21 гол, а еще 6 раз оставил свои ворота "сухими". К слову, по данным Transfermarkt, интересы чемпиона мира U-20 представляет Вадим Шаблий.

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