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Голкипер Ворсклы получил очередное предложение из Европы

19 июля 00:00 - Читати українською
Голкипер Ворсклы получил очередное предложение из Европы
Дмитрий Ризнык / фото ФК Динамо

Голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык продолжает получать трансферные предложения от европейских клубов.

Дмитрий Ризнык заинтересовал неназванный клуб из Греции, сообщает Футбольный формат.

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Отмечается, что в целом юный голкипер получил уже три предложения. Известно, что Ворскла отказалась продать Ризныка в Легию – поляки предлагали 500 тысяч евро за талантливого украинца.

Контракт Ризныка с Ворсклой рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне 21-летний голкипер провел 18 матчей во всех турнирах, пропустил 21 гол, а еще 6 раз оставил свои ворота "сухими". К слову, по данным Transfermarkt, интересы чемпиона мира U-20 представляет Вадим Шаблий.

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Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Ворскла Ворскла Греция Легия Легия Дмитрий Дмитрий Ризнык
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