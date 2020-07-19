Голкипер Ворсклы получил очередное предложение из Европы

Голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык продолжает получать трансферные предложения от европейских клубов.

Дмитрий Ризнык заинтересовал неназванный клуб из Греции, сообщает Футбольный формат.

Голкипер Ворсклы рискует не перейти в состав лидера польского первенства

Отмечается, что в целом юный голкипер получил уже три предложения. Известно, что Ворскла отказалась продать Ризныка в Легию – поляки предлагали 500 тысяч евро за талантливого украинца.

Контракт Ризныка с Ворсклой рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне 21-летний голкипер провел 18 матчей во всех турнирах, пропустил 21 гол, а еще 6 раз оставил свои ворота "сухими". К слову, по данным Transfermarkt, интересы чемпиона мира U-20 представляет Вадим Шаблий.

"Тут кожна помилка – під мікроскопом": інтерв'ю чемпіона світу і героя фіналу проти Динамо