Голкипер Ворсклы может перейти в чемпионат Испании
17 апреля 14:56 - Читати українською
Вратарь Ворсклы Павел Исенко попал в сферу интересов одного из испанских клубов.
Об интересе к Исенко со стороны одного из испанского клубов сообщил Михаил Спиваковский в выпуске ТаТоТаке.
Ворскла получила предложения из Испании по двум украинцам
Конкретный клуб не называется, но известно, что он выступает в Ла Лиге. Павел должен был бы выступать за вторую команду, а из его минусов отметили игру ногами.
К слову, Исенко отыграл 6 матчей за Ворсклу в текущем сезоне, в которых пропустил 8 голов, а в 3 играх удержал ворота на замке.
Динамо впервые в истории потеряло очки с Рухом в матче УПЛ – феерия украинского Грилиша, 3 подряд гол Ваната не помог
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter