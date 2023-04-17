Вратарь Ворсклы Павел Исенко попал в сферу интересов одного из испанских клубов.

Об интересе к Исенко со стороны одного из испанского клубов сообщил Михаил Спиваковский в выпуске ТаТоТаке.

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Конкретный клуб не называется, но известно, что он выступает в Ла Лиге. Павел должен был бы выступать за вторую команду, а из его минусов отметили игру ногами.

К слову, Исенко отыграл 6 матчей за Ворсклу в текущем сезоне, в которых пропустил 8 голов, а в 3 играх удержал ворота на замке.

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