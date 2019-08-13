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Голкипер Вальядолида оценил возможную конкуренцию с Луниным

00:20 47 Читати українською
Голкипер Вальядолида оценил возможную конкуренцию с Луниным
Жорди Масип / ФК Вальядолид

Вратарь Вальядолида Жорди Масип отреагировал на возможное подписание украинского голкипера Реала Андрея Лунина.

"Я не знаю ничего о возможной аренде Лунина, но если Вальядолид подпишет его, добро пожаловать", – цитирует Масипа издание eldesmarque.

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Ранее была информация, что Вальядолид, владельцем которого является легендарный бразильский форвард Роналдо может арендовать украинца на один сезон.

Прошлый сезон Лунин также на правах аренды провел в составе Леганеса, за который сыграл всего 6 матчей во всех турнирах.

Лунин получил серьезный вариант продолжения карьеры на фоне переговоров Реала с ПСЖ и интереса Милана

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