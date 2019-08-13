Голкипер Вальядолида оценил возможную конкуренцию с Луниным

Овертайм — 12 авг 431
-
Твіттеріада. Жона Ярмоленка згадала Україну, сексуальна ведуча Мілан TV зрадила попереднику Маліновського в Аталанті
-
Загадку Ярмоленка розкрито, Швед порвав фанатів Селтіка, антипод Зінченка і 9:0 від Манчестера – яким був євровікендСборная Украины — 12 авг 1330
-
Украина сыграет товарищеские матчи против Нигерии и Эстонии – УАФ утвердила города проведения поединковСборная Украины — 12 авг 367
-
"Гол Мораєса – велика помилка оборони Динамо". Чому Жерсон Родрігес – "саме той", а про Брюгге ніхто не думавУкраина — 12 авг 768
-
Лунин получил серьезный вариант продолжения карьеры на фоне переговоров Реала с ПСЖ и интереса МиланаИспания — 12 авг 1025