Историю континентального первенства пишут не только молодые таланты, но и опытные исполнители. Футбол 24 при поддержке "HLIBNY DAR" вспоминает возрастных игроков, которым удалось вписать свое имя в историю чемпионата Европы.

"Самый возрастной..." – за этой приставкой гонятся десятки футболистов, но она достается единицам. Чемпионат Европы имеет свои категории для возрастных игроков, пробиться в какие – чрезвычайно сложная задача.

Самый возрастной футболист – Габор Кирай (голкипер, Венгрия, 40 лет и 74 дня)

Уникального любителя спортивных штанов помнит каждый. Его стиль и преданная игра на линии ворот снискали расположение миллионов фанатов.

И как бы смешно не выглядел Кирай, ему удалось не только вывести свою команду в 1/8 финала Евро-2016, но и стать самым возрастным футболистом, который сыграл на Евро.

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Самый возрастной полевой футболист – Лотар Маттеус (39 лет и 91 день)

Легендарный немец сыграл свой последний матч на Евро против Португалии в 2000 году. Появление на поле позволило ему войти в историю Евро на долгие годы.

Кроме того, это был его 150-й матч за Бундестим, но сладкого вкуса триумфа Меттеус не почувствовал – Португалия уничтожила его команду со счетом 3:0 благодаря хет-трику Консейсау.

Самый возрастной автор гола – Ивица Вастич (38 лет и 257 дней)

Бывший нападающий Штурма, Аустрии и сборной Австрии вошел в историю чемпионата Европы благодаря участию на Евро-2008.

Ивица вышел на поле за 26 минут до конца игры против поляков в групповом этапе и забил пенальти в компенсированное арбитром время, вырвав для команды ничью (1:1). В общем Вастич в 50 матчах за сборную забил 14 голов.

Самый возрастной победитель финала – Арнольд Мюрен (37 лет и 23 дня)

Шанс возглавить эту категорию имел португальский защитник Рикардо Карвалью, которому в финале Евро-2016 было 38 лет и 53 дня. Но в финальном матче против Франции он не вышел на поле, поэтому это звание получил Арнольд Мюрен.

Кстати, именно Арнольд отдал передачу на ван Бастена в финале Евро-1988, когда тот забил свой чудо-гол и подарил Нидерландам победу.

Самый возрастной финалист – Йенс Леманн (38 лет и 232 дня)

Еще один голкипер в списке, имя которого хорошо известно футбольной общественности. После фантастической карьеры в Шальке, Боруссии и Арсенале он получил отличный шанс триумфально попрощаться с национальной командой, но судьба решила иначе.

На пути к финалу Евро-2008 Леманн не пропустил ни одного гола, но героем финального матча стать не смог – коварный гол Торреса оставил ему только удовольствие от титула самого старшего финалиста Евро.