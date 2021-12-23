Голкипер местного Торнадо Тауфик Рамси скончался после столкновения с соперником.

Фанат Ньюкасла умер по дороге на матч против Манчестер Сити

Трагический эпизод произошел на 40-й минуте матча против Вагана. 20-летний вратарь бросился в ноги нападающего и получил тяжелый удар по голове. Рамси немедленно доставили в отделение скорой, однако усилия врачей были напрасны – футболист пробыл несколько дней в коме и скончался.

Тауфик считался одним из самых перспективных вратарей страны и вскоре мог получить вызов в сборную.

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