Голкипер ударом со своей половины забил уже на 1-й минуте – видео китайского безумия
14:54 - Читати українською
Рядовой матч китайской футбольной глубинки подарил сюрреалистический гол.
Поединок между Хуабэй Займинг и Гуанчжу Ланьянг начался с гола голкипера.
Юный футболист обыграл половину команды соперника и голом довел комментатора и фанов до безумия
Уже на первой минуте голкипер хозяев мощно вынес мяч со своей половины, но вряд ли надеялся на такой успех. Отдельно следует поблагодарить коллегу, который не рассчитал отскок и пустил удар себе за шиворот.
Добавим, что команды выступают в 4-м дивизионе Китая, который не является профессиональным.
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