"Шаолиньский футбол" находит свое отражение в реальности / Кадр из фильма

Поединок между Хуабэй Займинг и Гуанчжу Ланьянг начался с гола голкипера.

Юный футболист обыграл половину команды соперника и голом довел комментатора и фанов до безумия

Уже на первой минуте голкипер хозяев мощно вынес мяч со своей половины, но вряд ли надеялся на такой успех. Отдельно следует поблагодарить коллегу, который не рассчитал отскок и пустил удар себе за шиворот.

Добавим, что команды выступают в 4-м дивизионе Китая, который не является профессиональным.

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