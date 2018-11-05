Голкипер Сум Штанько оригинально отразил пенальти - видео дня

В матче между Сумами и Горняк-Спортом произошел курьезный случай.

В 16 туре Сумы принимали Горняк-Спорт, матч закончился со счетом 2:2.

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В компенсированное арбитром время Горняк-Спорт мог одержать победу благодаря назначенному пенальти.

Евгений Лозовой взялся выполнять удар и направил мяч прямо по центру ворот.

Голкипер Сум Артем Штанько не падал до удара, однако сам не поверил в то, что мяч летит ему прямо в руки. Похоже, поэтому он и не подумал выставить руки и отбил удар головой.