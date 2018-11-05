toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР

Голкипер Сум Штанько оригинально отразил пенальти - видео дня

18:12 138 Читати українською
Голкипер Сум Штанько оригинально отразил пенальти - видео дня
Артем Штанько / Фото: соцсети

В матче между Сумами и Горняк-Спортом произошел курьезный случай.

В 16 туре Сумы принимали Горняк-Спорт, матч закончился со счетом 2:2.

Суммы могут потерять профессиональный статус из-за участия в договорных матчах, – ТаТоТаке

В компенсированное арбитром время Горняк-Спорт мог одержать победу благодаря назначенному пенальти.

Евгений Лозовой взялся выполнять удар и направил мяч прямо по центру ворот.

Голкипер Сум Артем Штанько не падал до удара, однако сам не поверил в то, что мяч летит ему прямо в руки. Похоже, поэтому он и не подумал выставить руки и отбил удар головой.

Первая лига16 турСтадион Юбилейный (Сумы)

Сумы - Горняк-Спорт: Суббота 03 ноября 2018

Сумы
Матч окончен
2 : 2
Горняк-Спорт
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Сумы Сумы Первая лига Сумы - Горняк-Спорт Артем Штанько Артем Штанько
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
25
мин
Хаддерсфилд
22:00
Фулхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук