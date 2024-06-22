"Мы очень разочарованы из-за поражения. В первом тайме классно играли, стартовые 45 минут были под нашим контролем. Создали немного моментов, но забили лишь один гол.

Словакия – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Повлияла ли на игру против Украины победа над Бельгией? Готовились ко всему, никогда не недооцениваем наших соперников. Знаем, насколько качественные футболисты у сборной Украины, как они переживают за футбол и как трудно против них играть. Первые 35 минут для нас были классными, надо было забивать. Но во втором тайме это была очень тяжелая игра для нас, мы потеряли контроль над ней и проиграли.

Были уверенными в себе и перед матчем против Бельгии. Но Украина – другая команда, другая система и атака. Мы были готовы, хорошо играли с мячом, но во втором тайме что-то потеряли.

Второй гол – просто прекрасное первое касание нападающего. Не знал даже, пролетает ли мяч мимо левой или правой ноги – настолько классное было касание от Яремчука.

Шансы на выход из группы? Будет тяжело. Вы видите, что на этом Евро все команды могут выиграть в любом матче. Но мы очень опытные, нам нужно просто восстановиться после этого матча и подойти в хорошем состоянии к сборной Румынии", – сказал Дубравка в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, после двух туров Словакия в турнирной таблице группы Е с тремя очками идет второй, опережая Украину по дополнительным показателям.

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