Голкипер Славии Коларж: Нам по силам пройти Динамо

Голкипер Славии Ондржей Коларж надеется, что его команда пройдет Динамо и выйдет в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

"Мы должны сыграть на ноль и забить в ответном матче. Я убежден в том, что нам по силам пройти в следующий раунд. Мы знаем, как играет Динамо. Нам необходимо верить в себя и свои силы.

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Поединок в Киеве будет совсем не такой, как был против Млады в чемпионате. Слышал, что Динамо перенесло свой матч в чемпионате из-за еврокубков, но я не знаю, поможет ли это им.

Конечно у них больше сил, но мы не потеряли игровой тонус. Думаю, это поможет нам в матче против Динамо", – цитирует Коларжа официальный сайт пражского клуба.

Напомним, матч Динамо – Славия состоится в Киеве, 14 августа. Начало поединка в 19:30.

Первая встреча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Славия – Динамо завершилась со счетом 1:1.

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