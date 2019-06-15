Голкипер Шахтера Трубин: Ты можешь совершить много сейвов, но один раз ошибешься и болельщики тебя загнобят

17-летний вратарь Шахтера Анатолий Трубин рассказал, чем голкиперская работа отличается от игры в поле.

"Вратари более спокойные. Многие, даже те, кто не увлекаются футболом, увидят красивый гол и сразу начинают превозносить игрока, а вратарское дело не каждый замечает.

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Ты можешь хорошо играть, делать много сейвов, но один раз ошибешься и болельщики будут тебя гнобить. У полевых игроков это не так видно", – сказал Трубин на ютуб-канале Трендец.

К слову, 17-летний Анатолий Трубин в предпоследнем туре УПЛ сезона 2018/19 дебютировал за взрослую команду Шахтера в матче против Мариуполя, в котором не пропустил.

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