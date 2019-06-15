toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА U-20 - ЮЖНАЯ КОРЕЯ U-20 ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Голкипер Шахтера Трубин: Ты можешь совершить много сейвов, но один раз ошибешься и болельщики тебя загнобят

18:43 12 Читати українською
Голкипер Шахтера Трубин: Ты можешь совершить много сейвов, но один раз ошибешься и болельщики тебя загнобят
Анатолий Трубин / Шахтер

17-летний вратарь Шахтера Анатолий Трубин рассказал, чем голкиперская работа отличается от игры в поле.

"Вратари более спокойные. Многие, даже те, кто не увлекаются футболом, увидят красивый гол и сразу начинают превозносить игрока, а вратарское дело не каждый замечает.

Вратарь Шахтера Трубин – о Лунине: Он лучший в парировании пенальти

Ты можешь хорошо играть, делать много сейвов, но один раз ошибешься и болельщики будут тебя гнобить. У полевых игроков это не так видно", – сказал Трубин на ютуб-канале Трендец.

К слову, 17-летний Анатолий Трубин в предпоследнем туре УПЛ сезона 2018/19 дебютировал за взрослую команду Шахтера в матче против Мариуполя, в котором не пропустил.

Хто замінить Пятова у Шахтарі: серед варіантів – Лунін і ще три голкіпери

blog_ava
Украина U-20 – Южная Корея U-20: онлайн-трансляция финала ЧМ-2019
18:56
14701
Теги
Шахтер Шахтер Анатолий Трубин Анатолий Трубин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Украина U-20 – Южная Корея U-20 – видео голов
    Збірна України — 20:503159 Украина U-20 – Южная Корея U-20 – видео голов
1
час
:
5
мин
Венесуэла
22:00
Перу
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук