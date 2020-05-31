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Голкипер Шахтера создал образ идеального вратаря – среди мировых звезд понадобились и качества Пятова

13:53 14 Читати українською
Голкипер Шахтера создал образ идеального вратаря – среди мировых звезд понадобились и качества Пятова
Анатолий Трубин / ФК Шахтер

Анатолий Трубин признался, какие сильные стороны лучших голкиперов мира хотел бы иметь в своем арсенале.

"Мне нравится игра ногами Тер Штегена, психологическая устойчивость и уверенность Андрея Пятова, игра руками – Алиссона.

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Также хороший вратарь Ян Облак. Вообще их (голкиперов – прим.) сейчас очень много, у каждого свои сильные стороны, поэтому создать идеального не так просто", – цитирует Трубина официальный сайт "горняков".

Напомним, Анатолий – воспитанник клубной академии Шахтера. В основном составе "оранжево-черных" дебютировал 26 мая 2019 года в матче против Мариуполя. В текущем сезоне провел в УПЛ один поединок, в котором пропустил один гол. Transfermarkt оценивает 18-летнего футболиста в 350 тыс. евро.

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Шахтер Шахтер Анатолий Трубин Анатолий Трубин Андрей Пятов Андрей Пятов Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Ян Облак Ян Облак Алиссон Алиссон
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