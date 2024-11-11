Ян Журавский переходит в Бетис, сообщает ТаТоТаке.

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По информации источника, 15-летний вратарь Шахтера Ян Журавский сегодня оформил трехлетнее соглашение с испанским Бетисом.

Журавский является основным голкипером Шахтера в ДЮФЛ и претендентом на место в юношеской сборной U-16 под руководством Юрия Мороза.

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