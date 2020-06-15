Голкипер Шахтера признался, какое прозвище получил в команде от бразильцев

Вратарь "горняков" Анатолий Трубин рассказал о советах и помощи от Андрея Пятова.

"Пятов говорит: если допустил ошибку, даже голевую – ты должен понимать, что есть еще 45-50 минут. Будет какой-то момент, можешь спасти команду, вы можете выиграть. Главное – не опускать руки и не закапывать себя в яму, будет только хуже от этого.

"Они – будущее украинского футбола": испанский тренер – о потенциальных голкиперах сборной Украины

Следить за его игрой – это одно. Но когда работаешь рядом с ним... Он и человек хороший, и топ-вратарь. Реально ли его вытеснить? Андрей очень опытный, постоянно помогает мне на тренировках. Конечно, все реально. Думаю, он и сам это понимает.

Как меня называют в команде? Все по имени. Только бразильцы называют Куртуа", – сказал Трубин в программе "Великий футбол".

Напомним, Анатолий – воспитанник академии Шахтера. Дебютировал в основном составе "горняков" 26 мая 2019 года в матче против Мариуполя. В текущем сезоне провел в УПЛ четыре поединка.

Колос – Шахтар: Коноплянка розчаровує, великі проблеми Каштру – 18-річний українець феєрить, екс-динамівці могли карати