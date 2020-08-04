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Голкипер Шахтера перейдет в Мариуполь – он уже тренируется с приазовцамы

21:43 - Читати українською
Голкипер Шахтера перейдет в Мариуполь – он уже тренируется с приазовцамы
Олег Кудрик / ФК Шахтер

Олег Кудрик, который принадлежит донецкому Шахтеру, проведет следующий сезон в мариупольском клубе на правах аренды.

Уже в ближайшее время о переходе объявят официально. Сейчас экс-кипер Карпат тренируется с приазовской командой.

"Это правда, что я следующий сезон проведу в Мариуполе. Стороны согласовали детали, а я уже активно занимаюсь и готовлюсь к сезону в новом клубе. В коллективе меня приняли хорошо, к тому же многих ребят уже знаю очень давно, поэтому мне было легко влиться .

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Работа с Маркевичем и Шуховцевым? Тренировки очень интенсивные и интересные. Есть ряд новых упражнений, поэтому нужно время, чтобы привыкнуть ко всему и окончательно втянуться. Впереди нас ждет трудный сезон, поэтому сейчас нужно максимально выложиться, чтобы подойти к нему максимально подготовленными. Хотелось бы провести его успешно", – цитирует Кудрика FootBoom.

Добавим, что в сезоне 2019/20 Олег Кудрик выступал на правах аренды во львовских Карпатах – его контракт принадлежит Шахтеру. За львовян кипер провел 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей.

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