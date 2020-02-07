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Голкипер сборной Уругвая отличился бессмысленным автоголом

13:08 56 Читати українською
Голкипер сборной Уругвая отличился бессмысленным автоголом
Игнасио Де Арруабаррена / Reuters

Вратарь уругвайской олимпийской сборной Игнасио Де Арруабаррена стал антигероем матча квалификации.

В матче отбора на Олимпийские игры между сборными Уругвая U-23 и Бразилии U-23 произошел курьезный случай. Незадолго до свистка на перерыв, когда счет был 1:0 в пользу уругвайцев, бразильцы провели атаку, которая завершилась подачей и ударом головой.

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Вратарь уругвайцев Игнасио Де Арруабаррена, выступающий за клуб Монтевидео Вондерерз, среагировал на мяч и даже зафиксировал его на газоне. Однако затем он неосторожным движением руки закатил мяч в ворота себе между ног. Голкипер попытался спасти ситуацию, но было поздно – снаряд уже пересек линию.

К слову, поединок так и завершился со счетом 1:1. Бразильский защитник Шахтера Додо, который также принимает участие в этой предолимпийской кампании, пропускал матч из-за травмы.

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