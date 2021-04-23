"Я думаю, у него большое будущее в роли главного тренера. Как-никак он поиграл на высоком уровне в футболе, поэтому я думаю, что Ротань может многого достичь.

Александрия устроит грандиозную чистку – 7 лидеров в зоне риска, уже есть кандидат, который заменит Шарана

Главное подобрать хорошую команду, коллектив. Я думаю, что он это может сделать. Он очень много общается с футболистами, всегда поддерживает и понимает игроков, ему доверяют", – сказал Билык в комментарии BF.

Напомним, Билык – воспитанник тернопольского футбола. Дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году за стрыйскую Скалу. С июля 2018-го – в структуре Александрии. В текущем сезоне сыграл за команду Шарана семь матчей, в которых пропустил 9 голов, а в двух поединках отстоял "на ноль". За сборную Украины U-21 провел 7 игр, дебютировав в товарищеском матче против Эстонии 21 марта 2019 г.

"Приємно, що Шевченко мене викликав". Він їздив у МЛС, зробив тату а-ля Едерсон і вірить у прорив Олександрії