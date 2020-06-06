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Голкипер сборной Украины U-21 нашел причины неудач команды Ротаня

06:00 25 Читати українською
Голкипер сборной Украины U-21 нашел причины неудач команды Ротаня
Олег Билык / Фото из открытых источников

Голкипер Александрии Олег Билык поделился мыслями относительно невыразительной игры украинской молодежки.

"На мой взгляд, главная причина заключается в том, что до отборочного турнира мы играли футболистами 1998-го и 1999 годов рождения, а перед официальными матчами к нам присоединились ребята 2000 года рождения, которые в сборной U-20 играли в другой футбол. Команде не хватало взаимопонимания.

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В конце концов, я с оптимизмом смотрю в будущее. На самом деле, у сборной Украины неплохие шансы, поскольку впереди еще много матчей, в том числе и с конкурентами. Хотя на данный момент главное, чтобы турнир возобновился", – сказал Билык в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, сейчас молодежная сборная Украины занимает 4 место в своей отборочной группе к Евро-2021. Команда Ротаня в четырех матчах потерпела три поражения и добыла одну победу. Лидеры группы, Дания и Румыния, которые провели на один матч больше, имеют в своем активе 15 и 10 очков соответственно.

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Александрия Александрия Украина U-20 Украина U-20 Сборная Украины U-21 Олег Билык Олег Билык Руслан Ротань Руслан Ротань
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