Голкипер сборной Украины U-21 нашел причины неудач команды Ротаня

Голкипер Александрии Олег Билык поделился мыслями относительно невыразительной игры украинской молодежки.

"На мой взгляд, главная причина заключается в том, что до отборочного турнира мы играли футболистами 1998-го и 1999 годов рождения, а перед официальными матчами к нам присоединились ребята 2000 года рождения, которые в сборной U-20 играли в другой футбол. Команде не хватало взаимопонимания.

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В конце концов, я с оптимизмом смотрю в будущее. На самом деле, у сборной Украины неплохие шансы, поскольку впереди еще много матчей, в том числе и с конкурентами. Хотя на данный момент главное, чтобы турнир возобновился", – сказал Билык в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, сейчас молодежная сборная Украины занимает 4 место в своей отборочной группе к Евро-2021. Команда Ротаня в четырех матчах потерпела три поражения и добыла одну победу. Лидеры группы, Дания и Румыния, которые провели на один матч больше, имеют в своем активе 15 и 10 очков соответственно.

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