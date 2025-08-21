Вратарь Оболони Денис Марченко вчера получил серьезное повреждение – закрытого перелома руки. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Оболонь отказалась продавать Марченко в Металлист 1925 – гендиректор "пивоваров" назвал причину

Неприятный инцидент произошел во время силовой тренировки в спортзале.

Вероятно, 18-летний вратарь вернется не раньше ноября. Таким образом, он почти наверняка пропустит чемпионат мира U-20, который для команды Дмитрия Михайленко стартует 27 сентября.

Напомним, что Марченко своей игрой в сезоне 2024/25 заинтересовал многие клубы. Это были не только украинские команды, но и иностранные команды, в частности французский Брест.

Оболонь вышла на первое место в УПЛ, переиграв Рух во Львове – Лях и Суханов забили со штрафных на глазах Реброва