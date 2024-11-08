Кинарейкин летом перебрался из обанкротившегося СК Днепр-1 в Карпаты, однако якобы имел вариант продолжения карьеры в Испании, в частности в составе Вальядолида. Сам вратарь прокомментировал эту информацию.

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"Да, летом действительно был интерес в отношении меня со стороны двух клубов испанской Ла Лиги. Эти два клуба выходили на меня, но я выбрал Карпаты, потому что на то время это был для меня лучший вариант продолжения моей карьеры", – приводит слова Кинарейкина Football Hub.

Добавим, что Яков после перехода в Карпаты провел за "зелено-белых" один матч, в котором отстоял "на ноль". В его активе две игры за молодежную сборную Украины. Также он вызывался в олимпийскую сборную.

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