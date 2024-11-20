Как стало известно Футбол 24, голкипер сборной Украины U-19 Владислав Крапивцов находится на просмотре в Жироне.

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19-летний вратарь после ухода из СК Днепр-1 имел шанс подписать контракт с Челси – он успешно прошел медосмотр, работал с молодежной командой, а также участвовал в тренировках с основным составом и даже появлялся в форме "синих" в соцсетях клуба. Однако из-за лимита на игроков с неевропейскими паспортами Крапивцова не смогли заявить и он отправился в лондонский Арсенал. К сожалению, оформить сотрудничество с "канонирами" тоже не удалось.

Теперь Владислав пытается зарекомендовать себя в каталонском клубе, где уже выступает один украинец – Виктор Цыганков.

Напомним, Крапивцов – воспитанник Днепра. В прошлом сезоне 19-летний вратарь выступал за юношескую команду СК Днепр-1, сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента. Ранее интерес к голкиперу приписывали неназванному клубу из Экстраклясы, немецкому Вердеру и английским Саутгемптону, Сандерленду и Халл Сити.

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