Матеуш Гемпе, голкипер клуба третьего дивизиона Польши Нотец Чарнкув, погиб на тренировке, сообщает Polskie Rradio.

Умер бывший игрок Динамо и Шахтера

По информации источника, 32-летний вратарь пошел за мячом, который вылетел за пределы поля и оказался в реке. Течение было настолько сильным, что его затянуло под воду. Партнеры по команде пытались помочь своему товарищу, но не смогли его спасти.

Спасатели нашли тело лишь спустя два часа после трагического инцидента. Медики были вынуждены констатировать смерть футболиста.

К слову, Гемпе имел проблемы со слухом и выступал за национальную сборную Польши среди глухих. Также он играл за несколько польских футзальных команд.

В Перу молния убила футболиста и ранила еще нескольких человек прямо на стадионе – видео трагедии