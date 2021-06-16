Сборная Гаити была разгромлена Канадой в рамках квалификации к ЧМ-2022, а вратарь и защитник гаитян привезли очень смешной гол в свои ворота.

В матче квалификации к ЧМ-2022 против Канады сборная Гаити организовала удивительный гол, правда в собственные ворота.

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Защитник отпасовал назад на голкипера, который умудрился пропустить мяч между ног. Вратарь имел еще одну попытку спасти ситуацию, однако не попал по сфере.

В итоге, канадцы добили соперника (3:0) и вышли в следующий этап квалификации по сумме двух поединков (4:0).

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