Украинский вратарь Руха Святослав Ванивский стал игроком Стали из Жешува, сообщает официальный сайт польского клуба.

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20-летний голкипер присоединился к представителю Первой лиги (второго по силе дивизиона) в статусе свободного агента, подписав контракт на два сезона с возможностью пролонгации еще на год.

Напомним, Ванивский – воспитанник ФК Львов. Осенью 2021 года перешел в Рух, где выступал до недавнего времени. Прошлый сезон провел за вторую команду "желто-черных" 6 матчей, в которых пропустил 10 голов (2 поединка отстоял "на ноль").

Также в его активе три матча в Юношеской лиге УЕФА – два против датского Митьюлланда и один против миланского Интера. После досрочного снятия Руха-2 с чемпионата Второй лиги оставался без игровой практики.

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