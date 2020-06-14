Голкипер Ромы Лопес может перебраться в АПЛ

Вратарь итальянской Ромы Пау Лопес попал в сферу интересов ряда представителей английской Премьер-лиги.

Испанский кипер в ближайшее трансферное окно может перебраться на Туманный Альбион, сообщает Estadio Deportivo.

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На Лопеса охотятся сразу 3 местных клуба – Челси, Тоттенхэм и Вест Хэм. Игроком Ромы 25-летний вратарь стал лишь в прошлом году и сумел стать безусловным первым номером "волков". Это, однако, не помешает возможной продаже Лопеса уже летом. Рома отпустит своего голкипера, если римлянам предложат не менее 40 млн евро.

В нынешнем сезоне Пау Лопес провел 34 матча во всех турнирах, 9 из них – "сухие".

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