Голкипер Роберто Хименес официально стал игроком Вест Хэма, за который выступает Ярмоленко

Английский Вест Хэм подписал вратаря Роберто Хименеса с Эспаньола.

Испанец в следующем сезоне будет играть в Лондоне.

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33-летний Хименес подписал контракт с Вест Хэмом по схеме 2+1, информирует официальный сайт клуба. Роберто переходит на правах свободного агента, поэтому соглашение начнет действовать 1 июля. До Эспаньола вратарь выступал за мадридский Атлетико, Химнастик, Рекреативо, Сарагосу, Бенфику, Олимпиакос и Малагу. В составе "молотобойцев" он заменит соотечественника Адриана, который покинул команду.

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В сезоне 28/19 Роберто Хименес не сыграл ни одного матча за Эспаньол в Ла Лиге.