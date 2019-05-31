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Голкипер Роберто Хименес официально стал игроком Вест Хэма, за который выступает Ярмоленко

17:29 15 Читати українською
Голкипер Роберто Хименес официально стал игроком Вест Хэма, за который выступает Ярмоленко
Роберто Хименес / Reuters

Английский Вест Хэм подписал вратаря Роберто Хименеса с Эспаньола.

Испанец в следующем сезоне будет играть в Лондоне.

Вест Хэм Ярмоленко официально представил новую форму на следующий сезон

33-летний Хименес подписал контракт с Вест Хэмом по схеме 2+1, информирует официальный сайт клуба. Роберто переходит на правах свободного агента, поэтому соглашение начнет действовать 1 июля. До Эспаньола вратарь выступал за мадридский Атлетико, Химнастик, Рекреативо, Сарагосу, Бенфику, Олимпиакос и Малагу. В составе "молотобойцев" он заменит соотечественника Адриана, который покинул команду.

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В сезоне 28/19 Роберто Хименес не сыграл ни одного матча за Эспаньол в Ла Лиге.

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