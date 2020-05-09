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Голкипер Реал Сосьедада Ремиро сдал положительный тест на коронавирус

09:34 7 Читати українською
Голкипер Реал Сосьедада Ремиро сдал положительный тест на коронавирус
Алехандро Ремиро / ФК Реал Сосьедад

Серологический тест на печально известный COVID-19 вратаря Реал Сосьедада Алехандро Ремиро оказался положительным.

ПЛР-тест кипера был отрицательным. Это означает, что вероятность инфицирования вирусом других низкая, сообщает Marca.

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Из-за обнаруженного диагноза Ремиро не смог возобновить тренировки в пятницу. В свою очередь Сосьедад оповестил, что болезнь 25-летнего вратаря проходит бессимптомно. Он близок к выздоровлению, но будет оставаться в самоизоляции еще несколько дней. Серологический тест также обнаружил в крови Ремиро антитела к COVID-19. Очевидно, у него будет иммунитет к повторному заражению.

В нынешнем сезоне Алехандро Ремиро провел 26 матчей во всех турнирах, из них 9 – "сухие".

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Теги
коронавирус Реал Сосьедад Реал Сосьедад Испания Алехандро Ремиро Алехандро Ремиро
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