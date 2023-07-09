Испанец опубликовал первое сообщение от своего имени после трагического случая более месяца назад. Во время отпуска 29-летний Рико упал с лошади, а животное еще и ударило его в участок шеи. Кипер 10 дней находился в коме, но постепенно поправляется и уже покинул отделение реанимации.

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"Я хотел бы поблагодарить всех и каждого, кто демонстрировал мне свою любовь в эти трудные дни. Я продолжаю работать над своим выздоровлением, которое становится лучше с каждым днем. Я чувствую себя большим счастливчиком. Еще раз благодарю всех и надеюсь скоро увидеть вас", – написал Рико в соцсетях.

В прошлом сезоне испанец стал чемпионом Франции с ПСЖ, хотя не провел на поле ни одной секунды. Действующий контракт Рико завершается через год, но ущерб от страшного инцидента может заставить вообще завершить карьеру.

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