Голкипер ПСЖ впервые заговорил на публику после трагического случая, который может похоронить его карьеру
Вратарь ПСЖ Серхио Рико благодарен судьбе, что по крайней мере, сохранил жизнь.
Испанец опубликовал первое сообщение от своего имени после трагического случая более месяца назад. Во время отпуска 29-летний Рико упал с лошади, а животное еще и ударило его в участок шеи. Кипер 10 дней находился в коме, но постепенно поправляется и уже покинул отделение реанимации.
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"Я хотел бы поблагодарить всех и каждого, кто демонстрировал мне свою любовь в эти трудные дни. Я продолжаю работать над своим выздоровлением, которое становится лучше с каждым днем. Я чувствую себя большим счастливчиком. Еще раз благодарю всех и надеюсь скоро увидеть вас", – написал Рико в соцсетях.
В прошлом сезоне испанец стал чемпионом Франции с ПСЖ, хотя не провел на поле ни одной секунды. Действующий контракт Рико завершается через год, но ущерб от страшного инцидента может заставить вообще завершить карьеру.
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