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Голкипер ПСЖ Трапп стал полноценным игроком Айнтрахта

18:48 19 Читати українською
Голкипер ПСЖ Трапп стал полноценным игроком Айнтрахта
Кевин Трапп / Айнтрахт

Немецкий вратарь Кевин Трапп продолжит карьеру в Айнтрахте.

Немецкий Айнтрахт выкупил у ПСЖ контракт голкипера Кевина Траппа. Соглашение между футболистом и клубом заключено на 5 лет, сообщает официальный сайт франкфуртцев.

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Заметим, что летом 2015 года Трапп перешел из Айнтрахта в ПСЖ, но уже в 2018-м немецкий клуб взял голкипера в аренду на год.

К слову, в прошлом сезоне Трапп провел за Айнтрахт 45 поединков во всех турнирах, где пропустил 62 гола. Вместе с немецким клубом голкипер выбил Шахтер с 1/16 финала Лиги Европы.

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