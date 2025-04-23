Кумбран Селтик одолел Ллантвит Мейджор (1:0) в региональной лиге Уэльса. Матч стал последним в карьере для голкипера Джек Ленсдауна.

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Вратарь провел напряженную встречу. Он привез пенальти в свои ворота, но сам исправил свою ошибку, парировав удар.

Джек Ленсдаун провел за Ллантвит Мейджор 400 матчей. После голкиперу подарили фото, сделанное во время исполнения свободного удара. Характерной чертой Ленсдауна была его яркая форма, которая больше похожа не на футбольную экипировку, а на одежду героя мультфильма.

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