Вратарь тернопольской Нивы Даниил Ермолов серьезно подвел свою команду в матче 14 тура Первой лиги против Агробизнеса.

Второй гол хозяев стал следствием позорной ошибки 19-летнего стража ворот "желто-зеленых".

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Хавбек Агробизнеса Юрий Романюк бездумно выбил мяч в направлении Ермолова, и он мог без проблем забирать его в руки. Юный голкипер решил показать технику, но сконфузился. Мяч от ноги Даниила срикошетил в сетку.

Несколькими днями ранее такой же фейл допустил звездный голкипер сборной Бельгии и Реала Тибо Куртуа.

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Ошибка Ермолова на 33:55 матча: