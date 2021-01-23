Сегодня Милан и Аталанта сыграют в рамках 19-го тура Серии А. Напоминаем, как эти команды провели самый результативный матч в истории кальчо.

Итальянцы придумали катеначчо и на десятилетия закрепили за кальчо славу скучного и слаборезультативного футбола. Однако, это утверждение не всегда было справедливым. В последнее время Серия А все больше его опровергает. Именно чемпионат Италии был самым результативным в европейской топ-пятерке по итогам прошлого сезона. На Апеннинах суммарно забили 1154 гола, что более чем сотню больше, чем у второй АПЛ. Нынешняя кампания тоже регулярно дарит сумасшедшие перестрелки.

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Важная заслуга в этом процессе принадлежит Аталанте. Команда Джан Пьеро Гасперини в последние годы произвела настоящую революцию в Серии А, сделав ставку на зрелищный атакующий футбол. Доставалось и сегодняшнему сопернику бергамасков. Каких-то 13 месяцев назад Милан пропустил в свои ворота пять "сухих" мячей. Отомстить "россонери" пока не успели, во втором круге расписав лишь ничью.

Матчи Аталанты и Милана не всегда радовали надрезультативностью. Лучший в этом аспекте период пришелся на рубеж тысячелетий, когда зрители регулярно видели по 5 мячей в их противостояниях. Однако есть достижение, которым одни могут бесконечно гордиться, а другие хотели бы забыть, как страшный сон. Речь идет о самом результативном матче Серии А за всю историю.

Воскресенье, 15 октября 1972 года. В рамках третьего тура чемпионата Италии Аталанта приехала в гости к одному из претендентов на титул – Милану. Тот день на Сан-Сиро стал настоящим безумием. Фестивалем результативности с 12-ю голами и унижением гостей.

Серия А-1972/73, 3 тур

Милан – Аталанта – 9:3

Голы: Прати,16, 55, 90, Бигон, 30, 64, Ривера, 35, 52, Бенетти, 40, Кьяруджи, 50, – Дивина, 33, Гио, 54, Карелли, 88

Подобные вещи всегда трудно объяснить логично. Команды элитного дивизиона крайне редко пропускают 9 мячей за матч. Даже аутсайдеры. Если полистать газеты того времени и почитать обзор матча, то можно найти несколько закономерностей. Во-первых, атакующая линия Милана была безупречной, а защита Аталанты никак не успевала за Прати и Кьяруджи. Однако ключевым фактором репортеры называют тактическую ошибку главного тренера гостей.

Джулио Корсини сделал ставку на персональную опеку Данни Риверы. Закрывать "золотого мальчика" был призван Альберто Карелла, а на подстраховке действовал Джанкарло Савоя. Однако обладатель "Золотого мяча-1969" в тот вечер был просто неудержим. Ривера сам забил дважды и чуть ли не каждую ошибку соперника превращал в голевой момент для партнеров.

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У голкипера бергамасков Пьетро Пианты даже не выдержали нервы. После седьмого пропущенного мяча он попросил замену. Вместо него лишь на 56-й минуте вышел Марсель Грасси. "Пианта дрожал, как лист, он уже ничего не понимал. Оставить его на поле было невозможно. Однако команде, которая пропустила девять мячей, нет оправдания", – жаловался Корсини.

Стоит отметить, что в этом эпизоде ​​благородно себя проявила миланская публика. Когда кипер Аталанты покидал поле, трибуны на Сан-Сиро наградили его длительными аплодисментами. Не подумайте, что это было издевательство. Нет! Это был знак поддержки и солидарности. Боль, которую пережил Пианта, знакома каждому, у кого тоже были свои ужасные дни и черные полосы. Своими аплодисментами тифози Милана пытались утешить побежденного героя и разделить его личную драму.

После игры хавбек "россонери" Ромео Бенетти заверил, что никто не имел цели презирать соперника: "Не думаю, что у кого-то могло возникнуть впечатление, что мы издеваемся над ними. Мы просто забивали голы каждый раз, когда появлялась такая возможность. Это был лучший способ отдать должное сопернику. То есть продолжать его бояться".

Легендарный Нерео Рокко, который проводил свой последний сезон после второго захода на тренерский мостик Милана, не слишком обращал внимание на результат. Тренера больше волновало состояние Лучано Кьяруджо, который покинул поле в середине второго тайма из-за повреждения. А еще, конечно, будущая дуэль с Ювентусом (завершилась вничью 2:2). "Мне понравились голы: то Ривера, то Кьяруджи, то Прати, то Бигон и так далее. Ничего сказать. Таков футбол. Сегодняшняя оргия – это уже воспоминания. И наши мысли обращены в Турин", – философствовал Рокко.

В конце заметим, что в том сезоне Милан так и не стал чемпионом. За тур до окончания чемпионата "россонери" шли первыми, но проиграли Вероне, а Юве свой матч против Ромы выиграл и завоевал "золото". Зато лучшая атака сезона все же была у Милана – 65 голов в 30-ти турах, что на 20 мячей больше, чем у второго места. Что касается Аталанты, то бергамаски вылетели из Серии А, хотя еще три команды с таким же количеством очков (24) остались в элите.

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