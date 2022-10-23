Вратарь Ноттингем Форест Дин Хендерсон, арендованный у Ман Юнайтед, стал одним из главных героев соцсетей после победы над Ливерпулем в 13-м туре АПЛ.

"Лес" создал главную сенсацию тура чемпионата Англии, минимально обыграв команду Юргена Клоппа благодаря точному выстрелу Авоньи.

Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:0 – видео гола и обзор матча

К победе присоединился и голкипер Дин Хендерсон, совершивший 6 сейвов. После финального свистка он, как и весь Ноттингем Форест, не сдерживал эмоций. 25-летний англичанин даже показал средний палец фанатам Ливерпуля, посетившим Сити Граунд.

К слову, аренда Дина с МЮ рассчитана до лета. В текущем сезоне кипер провел 12 поединков в АПЛ, 3 из которых отстоял на ноль. Ноттингем идет в зоне вылета с 9 очками.