На 52 минуте встречи между Минаем и СК Днепр-1 произошла досадная ситуация. Голкипер Попович столкнулся в одном из игровых эпизодов с партнером по команде – Миславом Матичом.

Йовичевич и еще трое представителей СК Днепр-1 пропустили матч против Миная из-за коронавируса

Андрей не смог покинуть поле самостоятельно, а вместо него появился Антон Каниболоцкий. Вероятно, у Поповича серьезная травма, ведь во время поединка голкипера на карете скорой помощи доставили в больницу. Уже там определят степень его повреждения.

К слову, матч завершился победой Миная над СК Днепр-1 со счетом 3:2. После 10-ти туров закарпатцы идут десятыми, днепряне опускается на 11 место.

Минай удержал победу над СК Днепр-1 в матче с пятью голами, двумя пенальти и удалением