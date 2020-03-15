Голкипер Миная Попович – о кубковом матче против Динамо: Мы все прекрасно понимаем, что это за команда

Экс-голкипер сборной Азербайджана Андрей Попович, который стал героем четвертьфинального кубкового поединка против Ингульца, поделился мыслями о прогрессе Миная в турнире.

"За день до игры у меня было предчувствие, что будут пенальти и мы отрабатывали на тренировках серию – потому был готов к такому сценарию. Я понимал, что все на нервах, на эмоциях, когда начались одиннадцатиметровые. И если я бы начал нервничать, тогда победы мы бы не увидели. До последнего старался быть спокойным и хладнокровным, даже когда проигрывали два гола. Хорошо, что все закончилось хорошо.

Голкипер Миная стал героем кубкового матча против Ингульца – он отразил три пенальти и реализовал свою попытку

Относительно своего выстрела... Увидел, что Васильевич (Кобин – прим.) кричит "Иди бей", я и пошел. Тренировал ли удары раньше? Бывало, что просто для себя пробивал. И хорошо, что это понадобилось. Как угадал удар Шуста? Просто почувствовал, что он будет бить в тот угол и все.

Вообще, я очень рад, что мы прошли дальше и переписали историю. Жду полуфинал. Нам выпало играть с Динамо – мы все прекрасно понимаем, что это за команда. Поэтому отдадим все силы ради хорошего результата", – цитирует Поповича официальный сайт Миная.

Напомним, в матче 1/4 финала Кубка Украины Минай на своем поле в серии послематчевых пенальти одолел Ингулец и вышел в полуфинал турнира. Героем поединка стал вратарь хозяев – экс-голкипер сборной Азербайджана Андрей Попович. Ему удалось отбить три удара соперника и реализовать свою попытку.

Минай в драматической серии пенальти одолел Ингулец и стал первым полуфиналистом Кубка Украины