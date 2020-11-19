34-летний вратарь попрощался с родной сборной после поединка Лиги наций против Северной Ирландии (1:1), сообщает официальный сайт FRF.

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Тэтэрушану дебютировал за главную команду страны в 2010 году. За это время он провел 73 поединка, выйдя на 17 место главных ветеранов Румынии. Именно он был основным голкипером в течение группового этапа Лиги наций.

Напомним, летом Тэтэрушану перешел из Лиона в Милан, где не может навязать конкуренцию Доннарумме.

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