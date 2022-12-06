Вратарь Севильи Ясин Буну стал главным героем дуэли между Марокко и Испанией (0:0, по пенальти 3:0) в 1/8 финала ЧМ-2022.

Африканская и европейская сборные не смогли выявить сильнейшего в основное время и в овертайме, поэтому все дошло до серии пенальти. Главным героем стал 31-летний кипер.

Сенсационный вылет Испании из ЧМ-2022 в видеообзоре матча против Марокко

Буну не пропустил ни одного гола в серии: удары Солера и Бускетса удалось отбить, а Сарабия попал в штангу. Марокканцы же забили 3 из 4 и заслуженно прошли дальше. Ясин стал вторым кипером в истории Мундиалей, уберегшим свои ворота сухими в серии.

До сегодняшнего дня рекорд, который невозможно побить, а можно только повторить, принадлежал уже бывшему голкиперу сборной Украины Александру Шовковскому. Легенда в 1/8 финала ЧМ-2006 против Швейцарии (0:0, пенальти 3:0) тоже не пропустил ни разу – дважды отбил, а раз мяч взяла на себя перекладина.

В четвертьфинале катарского чемпионата мира Марокко будет противостоять победителю дуэли Португалия – Швейцария.