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Голкипер Левченко перешел в клуб из Швеции – там уже выступает украинец

06:30 31 Читати українською
Голкипер Левченко перешел в клуб из Швеции – там уже выступает украинец
Игорь Левченко / фото: С. Козин

Экс-голкипер Зари и Мариуполя Игорь Левченко стал игроком шведского АФК.

Об этом сообщил известный агент Иван Пироженко на своей странице в Facebook.

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Детали сделки не сообщаются. Отметим, что АФК Эскильстуна пока официально не сообщил о переходе.

Отметим, что в составе этого шведского клуба уже выступает украинец Иван Бобко, который перешел в АФК в феврале.

К слову, по итогам прошлого сезона АФК Эскильстуна поднялся в высшую лигу Швеции.

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Теги
Мир Иван Бобко Иван Бобко Игорь Левченко Игорь Левченко Украинцы за рубежом АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна
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