Вратарь Андрей Олейник может получить серьезную дисквалификацию за свои действия.

Поеднок последнего тура в Первой лиге между Альянсом и Кременем (1:1) завершился скандалом. Уже после финального свистка голкипер гостей Андрей Олейник подошел к арбитру матча Александру Афанасьеву и вступил в перепалку с последним.

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Аргументы рефери не устроили вратаря и он решил применить кулаки. Олейник несколько раз сильно толкнул Афанасьева в грудь. От расправы арбитра пытались спасти футболисты Кремня.

Однако после того, как судья показал киперу красную карточку, тот снова бросился выяснять отношения. Не имея возможности ударить арбитра руками, Олейник умудрился с разворота пнуть последнего бутсой в бедро. Что стало причиной такого поведения голкипера – пока неизвестно.

Напомним, по итогам сезона Кремень занял в турнирной таблице Первой лиги предпоследнюю строчку и вылетел во Вторую лигу.

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