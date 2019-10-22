Голкипер Коньяспора умудрился заработать красную карточку на первой минуте матча – фейл дня

Матч Коньяспор – Йени Малатьяспор запомнится зрителям курьезным эпизодом на старте поединка.

В рамках 8-го тура турецкой Суперлиги Коньяспор принимал Йени Малатьяспор.

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Уже на 13-й секунде встречи вратарь хозяев Серкан Кырынтылы в не слишком опасной ситуации взял мяч в руки за пределами штрафной. Арбитр оценил странные действия голкипера сборной Турции красной карточкой.

Серкан подвел своих партнеров, ведь в итоге хозяева уступили со счетом 0:2.

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