toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ ШАХТЕР U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - АТАЛАНТА

Голкипер Коньяспора умудрился заработать красную карточку на первой минуте матча – фейл дня

11:23 111 Читати українською
Голкипер Коньяспора умудрился заработать красную карточку на первой минуте матча – фейл дня
Серкан Кырынтылы / Фото ФК Коньяспор

Матч Коньяспор – Йени Малатьяспор запомнится зрителям курьезным эпизодом на старте поединка.

В рамках 8-го тура турецкой Суперлиги Коньяспор принимал Йени Малатьяспор.

Клуб украинца отстранил турецкого игрока от тренировок за поддержку военных действий в Сирии

Уже на 13-й секунде встречи вратарь хозяев Серкан Кырынтылы в не слишком опасной ситуации взял мяч в руки за пределами штрафной. Арбитр оценил странные действия голкипера сборной Турции красной карточкой.

Серкан подвел своих партнеров, ведь в итоге хозяева уступили со счетом 0:2.

Малиновский в римской феерии, МЮ остановил Ливерпуль, Зидан в шаге от провала – топ-моменты евроуикенда

blog_ava
Роналду объяснил, как изменился Ювентус под руководством Сарри
06:30
222
Теги
футбольные курьёзы Турция Видеоновости Коньяспор Коньяспор Серкан Кырынтылы Серкан Кырынтылы Йени Малатьяспор Йени Малатьяспор
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
25
мин
Шахтер
19:55
Динамо Загреб
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук