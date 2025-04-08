18-летний Денис Марченко привлек внимание одного из клубов Лиги 1, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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После дебюта в профессиональном футболе в феврале, он успел сыграть четыре матча, из которых три – без пропущенных голов.

Это впечатляющая серия для молодого голкипера, и, по информации источника, теперь середняк французской Лиги 1 готов сделать официальное предложение Оболони. Марченко оценивают в полмиллиона евро.

К слову, сейчас Оболонь занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ с 21 баллом.

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