Голкипер клуба УПЛ заинтересовал команду из топ-5 чемпионатов – журналист раскрыл детали потенциального трансфера
12:34 - Читати українською
Голкипер Оболони Денис Марченко может сменить клубную прописку.
18-летний Денис Марченко привлек внимание одного из клубов Лиги 1, сообщает журналист Игорь Бурбас.
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После дебюта в профессиональном футболе в феврале, он успел сыграть четыре матча, из которых три – без пропущенных голов.
Это впечатляющая серия для молодого голкипера, и, по информации источника, теперь середняк французской Лиги 1 готов сделать официальное предложение Оболони. Марченко оценивают в полмиллиона евро.
К слову, сейчас Оболонь занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ с 21 баллом.
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