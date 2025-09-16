– Вы вернулись в основной состав Оболони после травмы Марченко. Как встретили эту новость и как оцените свои первые игры после возвращения?

– Я не могу никак оценить эту новость, это моя работа, я должен быть в любой момент готов помочь команде. На протяжении всей карьеры у меня было очень много таких ситуаций: где-то меня кто-то подменял, где-то я кого-то подменял.

Это командный вид спорта, и очень много деталей и нюансов случается, так же как и с травмами. Я не скажу, что был очень рад, когда узнал о травме Марченко. У меня даже был небольшой шок, потому что я знаю, что у Дениса была хорошая серия, он упорно работает. Плюс, у него, как я думаю, должен был быть вызов в сборную на чемпионат мира U-20 в Чили, и такая травма многое перечеркивает.

Поэтому я не могу сказать, что был суперсчастливый, но футболист хочет играть, и я – не исключение. Поэтому сейчас, в принципе, доволен тем, что есть. А по оценке – самого себя трудно оценить. Я могу сказать лишь, что стараюсь и стараюсь на каждой тренировке доказать, что я не зря играю и могу принести пользу команде. Хотелось бы, чтобы мы как можно быстрее получили свою победу, – сказал Федоривский в комментарии Tribuna.

Напомним, конце августа стало известно, что Денис Марченко во время силовой тренировки в спортзале сломал руку. Вероятно, 18-летний вратарь вернется не раньше ноября.

