– Как это, в 33 года сидеть под 18-летним Назаром Домчаком? В Ковалевке вышли в стартовом составе уже вы..

– Я не вижу в этом чего-то плохого. В первых турах главный тренер доверил место в воротах молодому голкиперу. От меня ему только поддержка. Я также со своей стороны подсказываю, что знаю, чтобы он чувствовал себя увереннее. Со всем тем сам работаю над тем, чтобы быть первым номером команды и играть все матчи.

Лидер Колоса заинтересовал Карпаты и Полесье – источник назвал клаусулу игрока

– Что скажете о Домчаке?

– Очень неплохой вратарь для своего возраста. Хорошо играет ногами. У него есть хорошие качества. Если будет так же работать, то будет иметь приличное футбольное будущее, – сказал Клищук в интервью Українському футболу.

Напомним, что в первых матчах сезона УПЛ с Полесьем (0:2) и Шахтером (3:3) ворота Карпат защищал молодой кипер Домчак. Однако в третьем туре с Колосом (1:1) в стартовом составе вышел 33-летний Клищук.

Карпаты в большинстве спасли ничью с Колосом – незасчитанный гол Невеша и дикий нефарт Краснопира