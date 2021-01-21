Голкипер Марко Дмитрович продемонстрировал нетипичные для своего амплуа навыки.

Поединок 19-го тура Ла Лиги Эйбар – Атлетико начался живо, уже на 12 минуте встречи хозяева праздновали взятие ворот.

Осасуна расписала ничью с Валенсией - памплонцы не побеждают в 13 матчах Ла Лиги подряд

Особым этот гол стал из-за его автора Марко Дмитровича, который является вратарем Эйбара. 28-летний голкипер хладнокровно реализовал пенальти.

Стоит отметить, что Дмитрович стал седьмым вратарем в истории Ла Лиги, которому удалось отличиться забитым мячом сообщает MisterChip.

Напомним, к поединку Атлетико подходил в статусе лидера турнирной таблицы, Эйбар был 15-м.

Кошмар та катастрофа. Іспанські ЗМІ оцінили дебютний матч Луніна за Реал – що сказав українцеві Каземіро