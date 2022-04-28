Вратарь Интера Ионуц Раду очень тяжело переживал свою неудачу, приведшую к поражению от Болоньи (1:2).

После финального свистка румын уныло ушел в подтрибунку, спрятав лицо от стыда.

Ужасная ошибка голкипера на вес лидерства в видеообзоре матча Болонья – Интер – 2:1

Партнеры пытались подбодрить Ионуца. Защитник Дензел Дюмфрис вообще встал перед камерой и попросил не снимать расстроенного голкипера. Для 24-летнего Раду это был дебютный матч в текущем сезоне Серии А.

Добавим, что поражение стоило Интеру выхода на первую строчку Серии А – соседи из Милана имеют на 2 очка больше.

Интер с ужасным фейлом кипера проиграл Болонье и оставил Милан лидером, Аталанта и Торино забили 8 голов на двоих