Голкипер Интера плакал после позорной ошибки в матче с Болоньей – партнер защитил от надоедливых камер
10:21 - Читати українською
Вратарь Интера Ионуц Раду очень тяжело переживал свою неудачу, приведшую к поражению от Болоньи (1:2).
28’ Марко Арнаутович
82’ Никола Сансоне
Иван Перишич 3’
3’ Иван Перишич
28’ Марко Арнаутович
82’ Никола Сансоне
После финального свистка румын уныло ушел в подтрибунку, спрятав лицо от стыда.
Ужасная ошибка голкипера на вес лидерства в видеообзоре матча Болонья – Интер – 2:1
Партнеры пытались подбодрить Ионуца. Защитник Дензел Дюмфрис вообще встал перед камерой и попросил не снимать расстроенного голкипера. Для 24-летнего Раду это был дебютный матч в текущем сезоне Серии А.
Добавим, что поражение стоило Интеру выхода на первую строчку Серии А – соседи из Милана имеют на 2 очка больше.
Интер с ужасным фейлом кипера проиграл Болонье и оставил Милан лидером, Аталанта и Торино забили 8 голов на двоих
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