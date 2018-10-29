Голкипер Гройтер Фюрта пропустил эпичный гол в стиле Кариуса – фейл дня

В матче 11 тура Второй Бундеслиги Дармштадт – Гройтер Фюрт произошел курьезный эпизод.

Голкипер Гройтер Фюрта Саша Бурхерт надолго запомнит поединок 11 тура Второй Бундеслиги против Дармштадта. На 23-й минуте поединка вратарь пропустил гол в стиле Лориса Кариуса, не сумев справиться с достаточно простым ударом с линии штрафной.

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Матч завершился довольно неожиданной победой Дармшадта со счетом 2:0. Гройтер Фюрт, который перед этим матчем имел одну из лучших защит первенства, после 11 туров занимает 3 место в турнирной таблице, Дармштадт – 11.

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