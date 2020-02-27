Голкипер голом вывел команду в 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ – видео драматичной победы

Вратарь мексиканского Тигрес Нахуэль Гузман стал героем 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между Тигрес и Альянсом.

Лига чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала, ответный матч

Тигрес – Альянс – 4:2

Голы: Валенсия, 10, Жиньяк, 18, 23, (пен.), Гузман, 90+4 – Портильо, 34, 42

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между мексиканским Тигрес и сальвадорским Альянсом завершился невероятной победой первых.

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Тигрес уже на 23 минуте вели в счете 3:0 благодаря дублю известного французского нападающего Андре-Пьер Жиньяка и голу Эннера Валенсии. Сальвадорцы еще до перерыва ответили дублем Портильо.

Такой счет выводил Альянс в следующий раунд, ведь сальвадорская команда победила в первом поединке. Игра подходила к концу, и на последних минутах голкипер Тигрес Гузман решил помочь команде при стандартном положении. Именно ему и суждено стать героем встречи – Нахуэль ударом головой принес драматическую победу своей команде и выход в следующий раунд.

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