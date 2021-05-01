Матч 37-го тура Сегунды между Сарагосой и Луго имел эпичное завершение – голкипер стал главным героем встречи.

Луго был близок к минимальной победе над Сарагосой, однако в дело вмешался голкипер Кристиан Альварес, который со всей командой пошел на розыгрыш штрафного.

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Это подключение дало результат: Альварес головой переправил подачу Серхио в ворота, спася для Сарагосы ничью на 7-й компенсированной минуте.

Таким образом, Сарагоса набрала 43 очка и осталась пятнадцатой, Луго с 37 пунктами остался в зоне вылета.

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