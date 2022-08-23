Крайне неординарное событие произошло в матче Бундеслиги 3 между Меппеном и Дуйсбургом (0:3).

Перед отчетным матчем команды соседствовали в турнирной таблице, имея одинаковое количество набранных очков. Благодаря победе Дуйсбург приблизился к лидерам турнирной таблицы.

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Однако нас интересует не положение дел в третьем дивизионе чемпионата Германии, а экстраординарный гол гостей. Речь идет о втором мяче в игре. Отличился голкипер "зебр" Винсент Мюллер.

Ключевой эпизод стал большой неожиданностью. Мюллер просто выполнял штрафной удар вблизи собственных владений, но удар получился удивительно точным. Мяч долетел до чужой штрафной, перепрыгнул над голкипером Меппена и залетел в сетку.