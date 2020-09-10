Бывший голкипер Динамо Алексей Слуцкий перешел в полтавскую Ворсклу, сообщает официальный сайт УПЛ.

Динамо подтвердило переход перспективного нападающего в другой клуб

"Зелено-белые" уже внесли 18-летнего футболиста в свою заявку на сезон. За команду Юрия Максимова Слуцкий будет играть под номером 81.

Напомним, Алексей – воспитанник академии Динамо. В прошлом сезоне был в заявке киевлян на сезон, но не провел ни одного матча за какую-либо из динамовских команд.

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